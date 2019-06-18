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Город (Москва и область)     18.06.2019 14:01

В Москве вновь ожидается сильная жара

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Теги:  погода  жара 

18 июня. Mossovetinfo.ru – Еще один период жаркой погоды ожидается в Москве, сообщает портал Gismeteo.

После небольшого похолодания, вызванного приходом прохладного отдыха из Арктики, во второй половине текущей недели синоптики вновь прогнозируют 30-градусную жару.

По прогнозам синоптиков, температура воздуха начнет расти в Москве с середины недели и к четвергу и пятнице в дневное время температура будет достигать +32 градусов, что на 7 градусов выше климатической нормы. При этом установится сухая погода без осадков. При низкой влажности воздуха ожидается повышенное атмосферное давление.


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Теги: 
погода  жара 

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