18 июня. Mossovetinfo.ru – Еще один период жаркой погоды ожидается в Москве, сообщает портал Gismeteo.



После небольшого похолодания, вызванного приходом прохладного отдыха из Арктики, во второй половине текущей недели синоптики вновь прогнозируют 30-градусную жару.



По прогнозам синоптиков, температура воздуха начнет расти в Москве с середины недели и к четвергу и пятнице в дневное время температура будет достигать +32 градусов, что на 7 градусов выше климатической нормы. При этом установится сухая погода без осадков. При низкой влажности воздуха ожидается повышенное атмосферное давление.