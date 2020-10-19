19 октября. Mossovetinfo.ru – За прошедшие сутки в Москве выявлено 5 376 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.



В предыдущий раз боле 5 тысяч зараженных в Москве было выявлено 15 октября, когда за сутки зафиксировали 5 049 новых случаев заражения.



Кроме того, от коронавируса вылечились 1 767 пациентов, скончался в результате заражения 51 человек.



Всего с начала пандемии в Москве зафиксировано 367 629 случаев заражения коронавирусом. 275 648 человек выздоровели 6 009 человек умерли.