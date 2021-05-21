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Город (Москва и область)     21.05.2021 08:50

В Москве возобновилась запись на спортивное тестирование детей

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Теги:  дети  спорт  тестирование 

21 мая. Mossovetinfo.ru — Центры тестирования детей вновь начали работать в спортивных учреждениях Москвы, записать ребенка на тестирование можно на портале mos.ru.

Тестирование поможет определить какой вид спорта больше подходит ребенку. По результатам исследования специалисты составят отчет и передадут его родителям. Тестирование проводится бесплатно, принять участие в нем могут дети в возрасте от 5,5 до 12 лет включительно.

В настоящее время открыта запись в пять центров тестирования. Они работают в будние дни с 09:00 до 18:00.

Кроме того, на портале mos.ru родители могут провести самостоятельное онлайн-тестирование ребенка. Оно проходит по сокращенной программе, использует меньшее количество показателей, зато результат можно узнать быстрее - через 30-40 минут. Онлайн-тестирование может помочь проверить возможности ребенка перед посещением полноценного тестирования.


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Теги: 
дети  спорт  тестирование 

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