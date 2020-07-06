6 июля. Mossovetinfo.ru – В Москве возобновляются работы по капитальному ремонту многоквартирных домов, сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.
Работы по капитальному ремонту домов в Москве были остановлены в марте из-за распространения коронавируса.
По словам Бирюкова, примерно в течение 10 дней пройдет подготовительный этап работ, необходимый для расконсервации объектов и начало самих работ по капитальному ремонту. При этом, особое внимание будет уделено работам по ремонту отопительной системы, их завершат до начала отопительного сезона.
Из-за того, что работы были приостановлены, до конца текущего года в полном объеме будут выполнены работы, необходимые для обеспечения безопасности – капитальный ремонт внутридомового газоснабжения и замена лифтов. Работы по ремонту стояков внутридомового инженерного оборудования перенесут на 2021 год.
Бирюков отметил, что графики работ скорректированы и будут доведены до жителей.
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