 
Актуальные темы: Конституция коронавирус реновация
Город (Москва и область)     06.07.2020 08:07

В Москве возобновляется капитальный ремонт домов

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  капитальный ремонт  возобновление работы 

6 июля. Mossovetinfo.ru – В Москве возобновляются работы по капитальному ремонту многоквартирных домов, сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

Работы по капитальному ремонту домов в Москве были остановлены в марте из-за распространения коронавируса.

По словам Бирюкова, примерно в течение 10 дней пройдет подготовительный этап работ, необходимый для расконсервации объектов и начало самих работ по капитальному ремонту. При этом, особое внимание будет уделено работам по ремонту отопительной системы, их завершат до начала отопительного сезона.

Из-за того, что работы были приостановлены, до конца текущего года в полном объеме будут выполнены работы, необходимые для обеспечения безопасности – капитальный ремонт внутридомового газоснабжения и замена лифтов. Работы по ремонту стояков внутридомового инженерного оборудования перенесут на 2021 год.

Бирюков отметил, что графики работ скорректированы и будут доведены до жителей.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
капитальный ремонт  возобновление работы 

Возврат к списку

Лента новостей

08:07 Город (Москва и область) В Москве возобновляется капитальный ремонт домов

15:35 Общество Комнаты прохлады работают во всех соцучреждениях Москвы

10:39 Город (Москва и область) В июне в Москве совершено почти 1,3 млн поездок на городских велосипедах

10:17 Город (Москва и область) 15 станций МЦД находятся на стадиях строительства и реконструкции

19:59 Город (Москва и область) Кинотеатры в Москве могут открыться 1 августа

Актуальные материалы

09:33 Город (Москва и область) Закрытие станций красной ветки метро. Как изменится схема движения с 4 по 6 июля

11:21 Город (Москва и область) В Подмосковье с 1 июля начали отключать горячую воду

10:07 Общество В Москве родители могут следить за распорядков ребенка в детском саду в режиме онлайн

07:30 Город (Москва и область) На ТТК изменится схема движения

22:26 Город (Москва и область) Темпы строительства метро в Москве будут увеличены - власти

22:02 Город (Москва и область) В Подмосковье 1 июля откроется купальный сезон

18:40 Власть Возможность проведения массовых мероприятий в Москве рассмотрят не раньше июля - Собянин

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru