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Город (Москва и область)     13.05.2020 12:17

В Москве возобновляют работу более 370 промышленных предприятий

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Теги:  коронавирус  предприятия  работа 

13 мая. Mossovetinfo.ru – Более 370 промышленных предприятий в Москве возобновляют работу, сообщает пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

Сообщается, что возобновление производства будет происходить поэтапно. На многих предприятиях ведется подготовительная работа – проводится дезинфекция помещений, сотрудникам разъясняют правила безопасности.

С 12 мая согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина в Москве возобновили работу промышленные предприятия и строительные объекты. При этом, работа предприятий и стройплощадок должна быть организована в соответствии с жесткими требованиями санитарно-эпидемиологического режима.

На рабочие места могут вернуться только те работники, присутствие которых в цехах, офисах и на стройплощадках необходимо по технологическим причинам. Всем, кто может работать в дистанционном режиме, следует по-прежнему оставаться дома. На работу не должны выходить работники, страдающие хроническими заболеваниями, и беременные женщины.

Вышедшие на работу сотрудники обязаны использовать маски и перчатки, соблюдать социальную дистанцию. Там, где соблюдение дистанции невозможно, должны быть установлены защитные экраны.

Руководители предприятий обязаны организовать измерение температуры у всех сотрудников при выходе на работу, а затем не менее одного раза в четыре часа. Сотрудников с признакми ОРВИ необходимо отправлять домой.

Кроме того, работодатели обязаны организовать выборочное тестирование персонала на коронавирус. Тестирование должны проходить не менее 10% работников раз в 15 дней.


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Теги: 
коронавирус  предприятия  работа 

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