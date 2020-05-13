13 мая. Mossovetinfo.ru – Более 370 промышленных предприятий в Москве возобновляют работу, сообщает пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.



Сообщается, что возобновление производства будет происходить поэтапно. На многих предприятиях ведется подготовительная работа – проводится дезинфекция помещений, сотрудникам разъясняют правила безопасности.



С 12 мая согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина в Москве возобновили работу промышленные предприятия и строительные объекты. При этом, работа предприятий и стройплощадок должна быть организована в соответствии с жесткими требованиями санитарно-эпидемиологического режима.



На рабочие места могут вернуться только те работники, присутствие которых в цехах, офисах и на стройплощадках необходимо по технологическим причинам. Всем, кто может работать в дистанционном режиме, следует по-прежнему оставаться дома. На работу не должны выходить работники, страдающие хроническими заболеваниями, и беременные женщины.



Вышедшие на работу сотрудники обязаны использовать маски и перчатки, соблюдать социальную дистанцию. Там, где соблюдение дистанции невозможно, должны быть установлены защитные экраны.



Руководители предприятий обязаны организовать измерение температуры у всех сотрудников при выходе на работу, а затем не менее одного раза в четыре часа. Сотрудников с признакми ОРВИ необходимо отправлять домой.



Кроме того, работодатели обязаны организовать выборочное тестирование персонала на коронавирус. Тестирование должны проходить не менее 10% работников раз в 15 дней.