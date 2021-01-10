10 января. Mossovetinfo.ru – В Москве временно закроют станцию «Алма-Атинская» Замоскворецкой линии метро. Станцию закроют для проведения технических работ. Она не будет работать 11 и 15 января с 10:00 до 15:00 и 18 января с 12.00 до 17.



В департаменте транспорта отметили, что горожане смогут воспользоваться автобусами 676 (до станции «Зябликово»), 740 и 764 (оба – до станции «Борисово»).