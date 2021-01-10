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Город (Москва и область)     10.01.2021 11:33

В Москве временно закроют станцию «Алма-Атинская»

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Теги:  Алма-Атинская  метро  метрополитен 

10 января. Mossovetinfo.ru – В Москве временно закроют станцию «Алма-Атинская» Замоскворецкой линии метро. Станцию закроют для проведения технических работ. Она не будет работать 11 и 15 января с 10:00 до 15:00 и 18 января с 12.00 до 17.

В департаменте транспорта отметили, что горожане смогут воспользоваться автобусами 676 (до станции «Зябликово»), 740 и 764 (оба – до станции «Борисово»).


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Теги: 
Алма-Атинская  метро  метрополитен 

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