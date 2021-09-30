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Город (Москва и область)     30.09.2021 09:51

В Москве всем пациентам с симптомами ОРВИ будут делать экспресс-тесты на COVID-19

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Теги:  коронавирус  COVID-19  тестирование  экспресс-тесты 

30 сентября. Mossovetinfo.ru – С 1 октября всем пациентам с симптомами ОРВИ будут делать экспресс-тесты на коронавирус, сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.

Экспресс-тестирование на антигены к коронавирусу в тестовом режиме запустили в Москве в июле. Вице-мэр напомнила, что у экспресс-тестов высокая чувствительность, в 85% их результат совпадает с результатами ПЦР-тестов.

Экспресс-тестирование будут проводить не только пациентам с симптомами ОРВИ, но и тем, кто живет с ними, если тест у пациента будет положительным. При этом, наряду с экспресс-тестом, по-прежнему будут проводить ПЦР-тесты. Это позволит оперативно приступить к лечению. В случае положительного результата экспресс-теста пациенту сразу выдадут схему лечения, лекарства и возьмут согласие на самоизоляцию

Новый порядок тестирования пациентов принят в связи с подъемом заболеваемости коронавирусом. Соответствующий приказ подписал глава департамента здравоохранения Москвы.

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Теги: 
коронавирус  COVID-19  тестирование  экспресс-тесты 

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