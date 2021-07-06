В Москве выбрали регионального оператора по обращению с мусором

6 июля. Mossovetinfo.ru - В Москве выбрали регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, сообщает РИА Новости со ссылкой на заммэра Москвы Петра Бирюкова.



«Статус регионального оператора в столице сроком на восемь лет присвоен ГУП «Экотехпром». Это городская организация, у нее есть опыт, производственная база и специалисты», - заявил Бирюков.



По словам заммэра, в настоящее время в «Экотехпроме» работает 1,3 тысячи человек, однако до конца года компания должна будет расшириться, чтобы выполнить весь объем работ в качестве единого регионального оператора. До 2022 года компания должна будет заключить более 1 миллиона договоров на вывоз отходов.



Кроме того, одной из важных задач регионального оператора станет продолжение работы по переработке и утилизации ТКО, в том числе увеличения переработки отходов за счет раздельного сбора мусора.