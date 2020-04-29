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Город (Москва и область)     29.04.2020 08:58

В Москве выросло количество вызовов врачей городских поликлиник на дом

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Теги:  здравоохранение  поликлиники  вызовы  Анастасия Ракова 

29 апреля. Mossovetinfo.ru – В Москве в условиях самоизоляции из-за коронавируса выросло количество вызовов врачей столичных поликлиник на дом, сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.

По словам Раковой, с начала апреля врачи столичных поликлиник совершили уже более 350 тысяч выездов на дом. При этом, наблюдается рост таких вызовов: в среднем на данный момент в день совершается до 16 тысяч вызовов.

Заммэра отметила, что для того, чтобы справится с таким количеством вызовов, усилены выездные службы поликлиник и привлечены дополнительные специалисты, из числа врачей отделений медицинской профилактики, ординаторов и других специалистов.

В Москве на 28 апреля было выявлено 48 414 случаев заболевания коронавирусом. Вылечились 4130 человек, умерли 479 человек. В случае недомоганий москвичам рекомендуется вызывать врачей на дом, посещение поликлиники возможно только в экстренном случае.


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Теги: 
здравоохранение  поликлиники  вызовы  Анастасия Ракова 

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