29 апреля. Mossovetinfo.ru – В Москве в условиях самоизоляции из-за коронавируса выросло количество вызовов врачей столичных поликлиник на дом, сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.
По словам Раковой, с начала апреля врачи столичных поликлиник совершили уже более 350 тысяч выездов на дом. При этом, наблюдается рост таких вызовов: в среднем на данный момент в день совершается до 16 тысяч вызовов.
Заммэра отметила, что для того, чтобы справится с таким количеством вызовов, усилены выездные службы поликлиник и привлечены дополнительные специалисты, из числа врачей отделений медицинской профилактики, ординаторов и других специалистов.
В Москве на 28 апреля было выявлено 48 414 случаев заболевания коронавирусом. Вылечились 4130 человек, умерли 479 человек. В случае недомоганий москвичам рекомендуется вызывать врачей на дом, посещение поликлиники возможно только в экстренном случае.
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