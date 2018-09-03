3 сентября. Mossovetinfo.ru – В Москве выставили на торги часть доходного дома XVIII века, сообщили ИА «Моссовет» в пресс-службе департамента Москвы по конкурентной политике.
На торги выставлено почти 1,2 тысячи квадратных метров здания, сообщается, что победитель аукциона получит почти весь дом. При этом он обязан будет взять на себя ответственность за сохранение здания, так как дом является объектом культурного наследия. В 1841 году в доме жил основатель Строгановского училища граф Сергей Строганов.
Стартовая цена выставленных площадей составляет 297 миллионов рублей. Торги состоятся 12 сентября.
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