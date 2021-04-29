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Город (Москва и область)     29.04.2021 10:13

В Москве выявлено более 3000 новых случаев COVID-19 впервые за три месяца

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Теги:  коронавирус  COVID-19  статистика 

29 апреля. Mossovetinfo.ru — За прошедшие сутки в Москве выявлено 3 215 новых случаев заражения коронавирусом.

Более трех тысяч заболевших за сутки в последний раз в Москве было выявлено 23 января, когда в столице зафиксировали 3 069 случаев заболевания.

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Теги: 
коронавирус  COVID-19  статистика 

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