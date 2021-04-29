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Город (Москва и область)
29.04.2021, 10:37
Еще пять социальных госуслуг перейдут в электронный вид с 30 апреля
29 апреля. Mossovetinfo.ru — С 30 апреля еще пять социальных госуслуг будут оформляться только в электронном виде, сообщается на портале mos.ru. В электронный вид переводятся следующие услуги: ...
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Город (Москва и область)
29.04.2021, 10:13
В Москве выявлено более 3000 новых случаев COVID-19 впервые за три месяца
29 апреля. Mossovetinfo.ru — За прошедшие сутки в Москве выявлено 3 215 новых случаев заражения коронавирусом. Более трех тысяч заболевших за сутки в последний раз в Москве было выявлено 23 январ...
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Город (Москва и область)
29.04.2021, 09:53
Как изменится схема движения в Москве 29 апреля и 4 мая
29 апреля. Mossovetinfo.ru — На время проведения ночных репетиций парада 29 апреля и 4 мая на северо-западе и в центре Москвы будут изменены маршруты наземного общественного транспорта, сообщается в t...