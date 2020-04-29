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Город (Москва и область)     29.04.2020 10:19

В Москве выявлено более 350 магазинов, продолживших работу вопреки указу мэра

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Теги:  магазины  торговля  нарушения  ограничения  МВД 

29 апреля. Mossovetinfo.ru – В Москве было выявлено более 350 непродуктовых магазинов, которые продолжили работу в условиях режима самоизоляции вопреки указу мэра, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

Среди магазинов-нарушителей были выявлены торговые организации, торговавшие хозяйственными и спортивными товарами, табачными изделиями, строительными материалами, цветами, сухофруктоами, интим-товарами, автозапчастями, а также несколько предприятий общественного питания. В настоящее время все они в добровольном порядке приостановили свою деятельность.

Указом мэра Москвы от 28 марта в столице из-за распространения коронавируса временно приостановлена работа объектов розничной торговли, за исключением аптек и аптечных пунктов, а также реализации любых продовольственных товаров и отдельных видов непродовольственных товаров первой необходимости.

Во вторник, 28 марта, мэр Москвы продлил действие ограничительных мер до 11 мая включительно.


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Теги: 
магазины  торговля  нарушения  ограничения  МВД 

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