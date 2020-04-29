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Город (Москва и область)
29.04.2020, 10:49
В Подмосковье за сутки выявлено 686 новых случаев заражения коронавирусом
29 апреля. Mossovetinfo.ru – В Московской области за сутки зафиксировано 686 случев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперативном штабе. С начала пандемии в Подмосковье ...
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Город (Москва и область)
29.04.2020, 10:49
Число заболевших коронавирусом в Москве превысило 50 тысяч человек
29 апреля. Mossovetinfo.ru – В Москве за прошедшие сутки подтверждено 2 220 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб. Всего в столице выявлено 50 634 случаев ...
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Город (Москва и область)
29.04.2020, 10:19
В Москве выявлено более 350 магазинов, продолживших работу вопреки указу мэра
29 апреля. Mossovetinfo.ru – В Москве было выявлено более 350 непродуктовых магазинов, которые продолжили работу в условиях режима самоизоляции вопреки указу мэра, сообщает РИА Новости со ссылкой н...