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Город (Москва и область)     15.04.2021 11:42

В Москве выявлено максимальное число новых случаев COVID-19 с 28 января

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Теги:  коронавирус  COVID-19  статистика 

15 апреля. Mossovetinfo.ru — За прошедшие сутки в Москве выявлено 2 455 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.

Это максимальное число новых случаев заражения за сутки с 28 января, когда по итогам дня в Москве выявили 2 799 случаев заболевания.

Кроме того, за прошедшие сутки от коронавируса в Москве вылечились 1 944 человека из числа заболевших ранее. Скончались в результате заражения 59 человек.

Ранее мэр Москвы рассказал, что в столице уже более миллиона человек получили первый компонент вакцины от коронавируса, а полностью прошли вакцинацию более 820 тысяч москвичей.

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Теги: 
коронавирус  COVID-19  статистика 

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