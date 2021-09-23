В Москве выявлено максимальное число новых случаев COVID-19 с начала августа

23 сентября. Mossovetinfo.ru – За прошедшие сутки в Москве было выявлено 3 445 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.



Более 3 тысяч случаев заболевания за сутки в Москве выявлено впервые с начала августа. 5 августа сообщалось, что за сутки в Москве зафиксировано 3 227 случаев заболевания.



Также за прошедшие сутки от коронавируса в Москве вылечился 1 331 пациент из числа заболевших ранее. Скончались в результате заболевания 54 человека.