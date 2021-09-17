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Город (Москва и область)     18.09.2021 11:36

В Москве выявлено максимальное число новых случаев COVID-19 за сутки с 5 августа

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Теги:  коронавирус  COVID-19  статистика 

18 сентября. Mossovetinfo.ru – В Москве выявлен максимальный суточный прирост заболевших коронавирусом с 5 августа, сообщает оперативный штаб.

За прошедшие сутки в Москве зафиксировано 2 746 новых случаев заражения COVID-19. 5 августа сообщалось, что за сутки коронавирусом в Москве заболели 3 227 человек.

Кроме того, за прошедшие сутки в Москве от коронавируса вылечились 1 280 пациентов из числа заболевших ранее. Скончался в результате заболевания 51 человек.

В целом по России за прошедшие сутки выявлено 20 329 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 16 247 человек, скончались 799 человек


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Теги: 
коронавирус  COVID-19  статистика 

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