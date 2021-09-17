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Город (Москва и область)
18.09.2021, 11:36
В Москве выявлено максимальное число новых случаев COVID-19 за сутки с 5 августа
18 сентября. Mossovetinfo.ru – В Москве выявлен максимальный суточный прирост заболевших коронавирусом с 5 августа, с...
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Город (Москва и область)
18.09.2021, 09:00
Общая явка на выборах в Москве превысила 23 процента
18 сентября. Mossovetinfo.ru – Явка на выборах депутатов Государственной Думы по Москве с учетом дистанционного элек...
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Город (Москва и область)
17.09.2021, 17:30
Один миллион человек проголосовал онлайн на выборах в Москве
17 сентября. Mossovetinfo.ru – Более миллиона человек проголосовали в Москве онлайн на выборах депутатов Госдумы, со...