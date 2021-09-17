В Москве выявлено максимальное число новых случаев COVID-19 за сутки с 5 августа

18 сентября. Mossovetinfo.ru – В Москве выявлен максимальный суточный прирост заболевших коронавирусом с 5 августа, сообщает оперативный штаб.



За прошедшие сутки в Москве зафиксировано 2 746 новых случаев заражения COVID-19. 5 августа сообщалось, что за сутки коронавирусом в Москве заболели 3 227 человек.



Кроме того, за прошедшие сутки в Москве от коронавируса вылечились 1 280 пациентов из числа заболевших ранее. Скончался в результате заболевания 51 человек.



В целом по России за прошедшие сутки выявлено 20 329 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 16 247 человек, скончались 799 человек



