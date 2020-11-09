9 ноября. Mossovetinfo.ru – В Москве за сутки выявлено 6 897 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.
Это максимальное число случаев заражения, выявленное в Москве за сутки за все время пандемии. Ранее максимальное число заразившихся за сутки было зафиксировано 6 мая - 6 703 человека.
Также сообщается, что от коронавируса вылечились 3 313 пациентов, заразившихся ранее. Кроме того, от коронавируса скончались 72 человека.
Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 475 166 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 343 226 человек, скончался 7 361 человек.
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