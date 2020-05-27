27 мая. Mossovetinfo.ru – Москве за сутки выявлено 2 140 новых случаев заражения коронавирусом сообщает оперативный штаб. Это наименьшее число новых случаев заражения с 17 апреля, когда за сутки заболело 1 959 человек.



Кроме того, в Москве количество выздоровевших в Москве продолжает оставаться выше числа новых заболевших. За сутки от коронавируса в столице вылечились 5 839 человек.



Всего в столице зафиксировано 162 443 случая. На данный момент в столице заражены 101 802 человека. Выздоровели 67 458 человек, умерли – 2 183 человека.



В России выявлено 370 680 случаев во всех регионах.