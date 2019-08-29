Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     29.08.2019 18:16

В Москве выявлены массовые нарушение при изготовлении и торговле шаурмой

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Роспотребнадзор  проверки  шаурма  нарушения 

29 августа. Mossovetinfo.ru – Московское управление Роспотребнадзора выявило массовые нарушения при изготовлении и торговле шаурмой, сообщается на официальном сайте ведомства.

Массовые проверки точек по изготовлению и торговле шаурмой были проведены с мая по август после многочисленных жалоб покупателей на отравления. Всего было проверено 66 объектов по реализации шаурмы, в ходе проверок проводились лабораторные исследования сырья и готовой продукции.

На 65 объектах (98% от числа проверенных) были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований и требований технических регламентов, нарушения представляют угрозу жизни и здоровью людей.

Среди нарушений отсутствие документов на сырье для изготовления шаурмы и салатов, нарушение сроков годности и условий хранения, изготовление продукции из необработанного сырья, вместо полуфабрикатов, неудовлетворительное санитарно-эпидемиологическое состояние помещений торговых точек и оборудования, отсутствие подвода воды, отсутствие дезинфекции, отсутствие медицинских книжек и справок о медосмотрах у персонала, персонал не обеспечен санитарной одеждой и одноразовыми перчатками.

По результатам проверок 34 торговые точки были опечатаны, изъято из оборота и утилизовано более 600 кг обезличенного сырья и готовой пищевой продукции.

В суды направлено 53 материала по приостановлению деятельности торговых точек. В 23 случаях суды вынесли решение о приостановлении деятельности торговых точек от 30 до 90 дней, еще в одном случае суд ограничился наложение штрафа на индивидуального предпринимателя в размере 1 тысячи рублей. Еще 29 дел находятся на рассмотрении в судах. В отношении 28 юридических лиц судами наложены штрафы на общую сумму 655 тысяч рублей.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Роспотребнадзор  проверки  шаурма  нарушения 

Возврат к списку

Лента новостей

18:16 Город (Москва и область) В Москве выявлены массовые нарушение при изготовлении и торговле шаурмой

17:13 Город (Москва и область) В Москве будут ежегодно повышать финансирование школ

16:16 Город (Москва и область) Режим работы МЦК изменится с 31 августа по 1 сентября включительно

15:29 Город (Москва и область) Рабочая группа при участии депутатов МГД попросила Собянина приостановить строительство Юго-Восточной хорды

14:35 В мире Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады закон об импичменте президента

Актуальные материалы

08:16 Общество Детские технопарки проведут мастер-классы на фестивале идей и технологий Rukami на ВДНХ

12:12 Город (Москва и область) Мэрия Москвы отказалась согласовать шествие оппозиции 3 сентября

21:32 Общество Какой будет погода в Москве на неделе с 26 августа по 1 сентября

21:08 Общество «Умное голосование» и бойкот выборов в Мосгордуму не принесут пользы оппозиции - Костин

08:47 Общество В павильонах «Здоровая Москва» можно сделать УЗИ в любой день недели

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru