29 августа. Mossovetinfo.ru – Московское управление Роспотребнадзора выявило массовые нарушения при изготовлении и торговле шаурмой, сообщается на официальном сайте ведомства.



Массовые проверки точек по изготовлению и торговле шаурмой были проведены с мая по август после многочисленных жалоб покупателей на отравления. Всего было проверено 66 объектов по реализации шаурмы, в ходе проверок проводились лабораторные исследования сырья и готовой продукции.



На 65 объектах (98% от числа проверенных) были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований и требований технических регламентов, нарушения представляют угрозу жизни и здоровью людей.



Среди нарушений отсутствие документов на сырье для изготовления шаурмы и салатов, нарушение сроков годности и условий хранения, изготовление продукции из необработанного сырья, вместо полуфабрикатов, неудовлетворительное санитарно-эпидемиологическое состояние помещений торговых точек и оборудования, отсутствие подвода воды, отсутствие дезинфекции, отсутствие медицинских книжек и справок о медосмотрах у персонала, персонал не обеспечен санитарной одеждой и одноразовыми перчатками.



По результатам проверок 34 торговые точки были опечатаны, изъято из оборота и утилизовано более 600 кг обезличенного сырья и готовой пищевой продукции.



В суды направлено 53 материала по приостановлению деятельности торговых точек. В 23 случаях суды вынесли решение о приостановлении деятельности торговых точек от 30 до 90 дней, еще в одном случае суд ограничился наложение штрафа на индивидуального предпринимателя в размере 1 тысячи рублей. Еще 29 дел находятся на рассмотрении в судах. В отношении 28 юридических лиц судами наложены штрафы на общую сумму 655 тысяч рублей.