28 сентября. Mossovetinfo.ru – В Москве за девять лет появилось более 700 общественных пространств. Об этом заявил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.



В 2019 году уже благоустроены 139 территорий из запланированных 161. Это парки, другие озелененные территории, а также водные объекты. К концу 2019 года в Москве будет насчитываться уже более 730 благоустроенных территорий.



Подробнее о благоустройстве 700 общественных пространств можно прочитать на официальном портале мэра и правительства Москвы.