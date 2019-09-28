28 сентября. Mossovetinfo.ru – В Москве за девять лет появилось более 700 общественных пространств. Об этом заявил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.
В 2019 году уже благоустроены 139 территорий из запланированных 161. Это парки, другие озелененные территории, а также водные объекты. К концу 2019 года в Москве будет насчитываться уже более 730 благоустроенных территорий.
Подробнее о благоустройстве 700 общественных пространств можно прочитать на официальном портале мэра и правительства Москвы.
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