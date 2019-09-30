30 сентября. Mossovetinfo.ru – В Москве за последние годы отремонтировали 150 станций метро. Об этом сообщает mos.ru. Это более половины всех станций столичной подземки.



Во время ремонта меняли лестницы и эскалаторы, облицовку пола и стен, инженерные коммуникации. Кроме того, были установлены бесшумные турникеты и навесы над входами. Вестибюлям некоторых станций вернули исторический облик.



Ремонт станций в московском метро продолжается. В ближайшее время завершится строительство навесов на станциях «Преображенская площадь», «ВДНХ», «Улица 1905 года», «Войковская» и «Ботанический сад».