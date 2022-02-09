В Москве за последние сутки выявлено 11521 случай заражения коронавирусом

9 февраля. Mossovetinfo.ru - В Москве за последние сутки выявлено 11521 случай заражения коронавирусом, в России - 183 103 случая, - сообщили в федеральном оперштабе по борьбе с новой инфекцией.



В Москве за последние сутки, по состоянию на 09 февраля 11:15, 1528 госпитализировано, 25936 выздоровело, 82 - умерло.



Распространение штамма "омикрон" фиксируется в 84 регионах.