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Город (Москва и область)     09.02.2022 11:50

В Москве за последние сутки выявлено 11521 случай заражения коронавирусом

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Теги:  коронавирус  Москва  Россия 

9 февраля. Mossovetinfo.ru - В Москве за последние сутки выявлено 11521 случай заражения коронавирусом, в России - 183 103 случая, - сообщили в федеральном оперштабе по борьбе с новой инфекцией.

В Москве за последние сутки, по состоянию на 09 февраля 11:15, 1528 госпитализировано, 25936 выздоровело, 82 - умерло.

Распространение штамма "омикрон" фиксируется в 84 регионах.

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Карта места

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Теги: 
коронавирус  Москва  Россия 

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