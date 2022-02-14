17 февраля. Mossovetinfo.ru - В Москве за последние сутки выявлено 9705 случаев COVID-19, сообщает оперштаб. Госпитализирова...

15 февраля. Mossovetinfo.ru - 8160 подтвержденных случаев заражения коронавирусом выявлено в Москве сообщает во вторни...

14 февраля. Mossovetinfo.ru - Температура воздуха к концу предстоящей недели установится в московском регионе около 3-...