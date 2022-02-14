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Город (Москва и область)     17.02.2022 11:31

В Москве за последние сутки выявлено 9705 случаев COVID-19

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Теги:  Москва  COVID-19  коронавирус 

17 февраля. Mossovetinfo.ru - В Москве за последние сутки выявлено 9705 случаев COVID-19, сообщает оперштаб. Госпитализировано 955 человек, умерло – 85.

Минувшим днем сообщалось, что выявлено в Москве за предшествовавшие сутки 8160 подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

В Подмосковье за сутки выявили 4065 случаев COVID-19.

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Теги: 
Москва  COVID-19  коронавирус 

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