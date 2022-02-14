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17.02.2022, 11:31
В Москве за последние сутки выявлено 9705 случаев COVID-19
17 февраля. Mossovetinfo.ru - В Москве за последние сутки выявлено 9705 случаев COVID-19, сообщает оперштаб. Госпитализирова...
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Город (Москва и область)
15.02.2022, 11:28
В Москве выявили 8 160 заразившихся коронавирусом за сутки
15 февраля. Mossovetinfo.ru - 8160 подтвержденных случаев заражения коронавирусом выявлено в Москве сообщает во вторни...
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Город (Москва и область)
14.02.2022, 08:26
К концу недели в Москве и области начнется оттепель
14 февраля. Mossovetinfo.ru - Температура воздуха к концу предстоящей недели установится в московском регионе около 3-...