23 апреля. Mossovetinfo.ru – В Москве за сутки подтверждено 1959 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе.
Всего в Москве зафиксировано 33 910 случаев заболевания. Вылечились 2448 человека, скончались – 288.
В России зафиксировано 62 773 случая заражения коронавирусом во всех 85 регионах.
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