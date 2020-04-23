23 апреля. Mossovetinfo.ru – В Москве за сутки подтверждено 1959 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе.



Всего в Москве зафиксировано 33 910 случаев заболевания. Вылечились 2448 человека, скончались – 288.



В России зафиксировано 62 773 случая заражения коронавирусом во всех 85 регионах.