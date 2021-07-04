В Москве за сутки выявлено 7624 новых случая COVID-19

4 июля. Mossovetinfo.ru – В Москве за последние сутки выявлено 7624 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб.



За сутки госпитализировано 1548 человек. На ИВЛ находятся 732 человека. От коронавируса в столице скончались 111 пациентов.