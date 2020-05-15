15 мая. Mossovetinfo.ru – За прошедшие сутки в Москве выявлено 4 748 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщил в своем telegram-канале главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедитков.



Таким образом, общее число случаев заражения в Москве достигло 135 464 человек.



По данным оперативного штаба от коронавируса в Москве вылечились уже 24 562 человека. Скончались 1 358 человек.