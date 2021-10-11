В Москве за сутки выявлено более 5000 случаев COVID-19

11 октября. Mossovetinfo.ru – За прошедшие сутки в Москве выявлено 5 002 новых случая заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.



Госпитализировано 1 084 человека, на аппаратах ИВЛ находится 515 человек.



Также за прошедшие сутки в Москве от коронавируса вылечились 2 284 пациента из числа заболевших ранее. Скончался в результате заболевания 71 человек.