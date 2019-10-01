1 октября. Mossovetinfo.ru – Рекордно низкое падение атмосферного давления было зафиксировано в Москве во вторник, 1 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.
Утром во вторник атмосферное давление в Москве упало до 730 миллиметров ртутного столба. Предыдущий рекорд для 1 октября был зафиксирован в 1954 году, когда давление опустилось до 733 миллиметров ртутного столба.
По прогнозам синоптиков, в течение дня атмосферное давление в Москве будет расти и достигнет 738 миллиметров ртутного столба.
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