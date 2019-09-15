15 сентября. Mossovetinfo.ru – Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина объявила об открытии имиджевой туристической программы «Амбассадоры Москвы».



Запуск программы Московской сессии Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации ООН (UNWTO), которая прошла в столице. Организатор программы – комитет по туризму города Москвы совместно с АНО «Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы».



«В мире широко распространена практика привлечения амбассадоров. Это делается для продвижения туристического потенциала многих городов. Как и мы сами, наши потенциальные туристы – жители самых разных стран – больше всего доверяют людям. Тем, кого они знают, кого уважают и ценят.», – сказала Сергунина.



«Приоритетный принцип в развитии города - комфортная среда и условия для жизни, для работы, спорта, отдыха с семьей и друзьями. Совершенствуя город для нас самих - его жителей, мы заодно сделали его привлекательным и дружелюбным для туристов», - подчеркнула Сергунина.



Она отметила, что амбассадорами станут известные деятели культуры и искусства, бизнесмены, врачи, ученые, спортсмены, работники других сфер. Первым амбассадором Москвы стал знаменитый хоккеист, государственный деятель, посол по туризму Всемирной туристской организации ООН Вячеслав Фетисов.



Программа включает в себя план мероприятий и набор инструментов для поддержки амбассадоров в привлечении в столицу значимых событий сферы туризма. Помимо этого, проект будет способствовать раскрытию и реализации туристического потенциала столицы.