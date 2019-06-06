6 июня. Mossovetinfo.ru – Новая программа поддержки экспортеров запущена в Москве, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.



В рамках программы Московский экспортный центр (МЭЦ) организует для экспортно-ориентированных компаний бизнес-миссии - коллективные поездки представителей компаний в различные страны для презентаций и продвижения своей продукции.



«На 2019 г. запланированы бизнес-миссии во Францию, Канаду, Вьетнам, Сингапур и некоторые другие государства. Перед каждой поездкой специалисты МЭЦ проведут маркетинговую и организационную подготовку: проанализируют условия выхода на тот или иной иностранный рынок, определят потенциальных байеров, проведут с ними предварительные переговоры и помогут московским предпринимателям подготовиться к деловым встречам, чтобы добиться максимального результата», - заявила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.



Сообщается, что новая программа запущена по просьбам предпринимателей. Участниками первой бизнес-миссии станут 13 московских студий мультипликации.