6 июня. Mossovetinfo.ru – Новая программа поддержки экспортеров запущена в Москве, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.
В рамках программы Московский экспортный центр (МЭЦ) организует для экспортно-ориентированных компаний бизнес-миссии - коллективные поездки представителей компаний в различные страны для презентаций и продвижения своей продукции.
«На 2019 г. запланированы бизнес-миссии во Францию, Канаду, Вьетнам, Сингапур и некоторые другие государства. Перед каждой поездкой специалисты МЭЦ проведут маркетинговую и организационную подготовку: проанализируют условия выхода на тот или иной иностранный рынок, определят потенциальных байеров, проведут с ними предварительные переговоры и помогут московским предпринимателям подготовиться к деловым встречам, чтобы добиться максимального результата», - заявила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.
Сообщается, что новая программа запущена по просьбам предпринимателей. Участниками первой бизнес-миссии станут 13 московских студий мультипликации.
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