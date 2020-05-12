12 мая. Mossovetinfo.ru – Центр организации дорожного движение и столичное ГИБДД запустили систему «Карантин», которая позволяет в режиме реального времени выявить автомобили без цифровых пропусков, сообщает «Коммерсантъ».
Система позволяет инспектору подключится к любой стационарной камере, которая в режиме реального времени определить оформлен ли пропуск на автомобиль. В общей сложности сотрудникам ГИБДД выдали более 800 смартфонов, с программным обеспечением системы «Карантин».
Система была запущена еще 1 мая, в дни майских праздников с ее помощью было выявлено более 3,7 тысячи автомобилей без пропусков.
Сообщается, что после снятия ограничений, введенных для борьбы с распространением коронавируса, система «Карантин» будет использоваться для выявления автомобилей без ОСАГО, а также злостных должников.
Система цифровых пропусков была введена в Москве и Подмосковье 15 апреля в связи с распространением коронавируса. С 22 апреля в Москве и области начала действовать автоматическая система проверки цифровых пропусков. 7 мая мэр Москвы Сергей Собянин продлил действие пропускного режима в Москве до 31 мая.
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