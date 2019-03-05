5 марта. Mossovetinfo.ru – В Москве заработал новый цифровой сервис для предпринимателей - «Оформи городскую землю и недвижимость правильно». Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
Бесплатный онлайн-сервис поможет с арендой и покупкой недвижимости (в том числе земли), находящейся в собственности города.
Консультацию у специалистов можно получить как лично, так и по телефону в течение 48 часов. Предпринимателям подскажут, как подготовить документы, провести землеустроительные работы, продлить договор аренды и решить другие вопросы.
Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина отметила, что «новый цифровой помощник позволит разобраться в земельно-имущественных вопросах, сэкономив и время, и деньги».
По ее словам, полезных онлайн-сервисов для предпринимателей — уже 11, а электронных госуслуг для бизнеса — более 80.
08:28 Город (Москва и область) В московском метро поступили в продажу кожаные браслеты «Тройка»
08:19 В мире Трамп на год продлил антироссийские санкции, введенные из-за ситуации на Украине
07:49 Город (Москва и область) Какие парки Москвы подготовили программу к 8 марта
07:45 Город (Москва и область) Праздничную программу к 8 марта подготовили 18 московских парков
07:39 Город (Москва и область) В Москве заработал новый онлайн-сервис для предпринимателей
07:39 Город (Москва и область) В Москве заработал новый онлайн-сервис для предпринимателей
14:03 Город (Москва и область) «Московская Масленица»: фуд-шоу, гастрономические демонстрации и кулинарные поединки
10:43 Общество Жорес Алферов. Биография
14:11 Город (Москва и область) Южный участок БКЛ планируется достроить к концу 2020 года
10:49 Город (Москва и область) Пять станций красной ветки метро повторно закроют в апреле на несколько дней
07:51 Город (Москва и область) Акция «Ночь на катке» пройдет в Москве 28 февраля
07:48 Город (Москва и область) Более 50 бесплатных экскурсий пройдет в Москве в рамках фестиваля «Московская масленица»