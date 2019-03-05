5 марта. Mossovetinfo.ru – В Москве заработал новый цифровой сервис для предпринимателей - «Оформи городскую землю и недвижимость правильно». Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.



Бесплатный онлайн-сервис поможет с арендой и покупкой недвижимости (в том числе земли), находящейся в собственности города.



Консультацию у специалистов можно получить как лично, так и по телефону в течение 48 часов. Предпринимателям подскажут, как подготовить документы, провести землеустроительные работы, продлить договор аренды и решить другие вопросы.



Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина отметила, что «новый цифровой помощник позволит разобраться в земельно-имущественных вопросах, сэкономив и время, и деньги».



По ее словам, полезных онлайн-сервисов для предпринимателей — уже 11, а электронных госуслуг для бизнеса — более 80.