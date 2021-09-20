В Москве заработали две новые выделенные полосы

20 сентября. Mossovetinfo.ru – В Москве начали работать две новые выделенные полосы в районах Сокол и Щукино, сообщается в telegram-канале департамента транспорта Москвы.



В районе Сокол выделенная полоса появилась на эстакаде, соединяющей Ленинградский проспект и дублер Волоколамского шоссе. Ею смогут воспользоваться 8 маршрутов общественного транспорта, которые перевозят ежедневно более 60 тысяч человек. По выделенной полосе данный участок автобусы и электробусы смогут проезжать за одну минуту.



Кроме того, открытие «выделенки» позволит легче подъезжать к остановке «Гидропроект».



Вторая «выделенка» появилась на улице Маршала Бирюзова. Она поможет проще подъезжать к остановке «Метро Октябрьское поле» и сократит время проезда с 4 до 1 минуты. Проезд станет проще для 7 маршрутов общественного транспорта, которыми ежедневно пользуются более 30 тысяч человек.