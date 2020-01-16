16 января. Mossovetinfo.ru – Первый температурный рекорд 2020 года зафиксирован в Москве, сообщает портал «Метеоновости».
В 08:00 утра температура в Москве поднялась до отметки в +3.1 градуса. Это является повторением рекорда для 16 января, установленного в 1925 году.
Синоптики отмечают, что температура воздуха в Москве продолжает расти, окончательное значение температурного рекорда будет известно вечером.
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