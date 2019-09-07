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Город (Москва и область)     07.09.2019 15:32

В Москве завершено строительство самой большой школы в России

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Теги:  строительство  школа  ЗИЛ 

7 сентября. Mossovetinfo.ru – В Москве, на территории промзоны бывшего завода ЗИЛ завершено строительство самой большой школы в России, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы со ссылкой на заммэра столицы Марата Хуснуллина.

По словам Хуснуллина, строительство здания школы полностью завершено, Мосгосстройнадзор уже выдал разрешение на ввод здания в строй.

Площадь здания новой школы составляет 40 тысяч квадратных метров, школа способна принять 2500 учеников. Здание школы разделено на четыре тематические зоны: начальной, основной, старшей школы и культурно-спортивный.

В рамках новой школы будет организован детский технопарк «Кванториум», где ученики смогут изучать естественные и технические науки, а также получать соответствующие навыки. При этом заниматься в детском технопарке смогут и учащиеся других школ.



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Теги: 
строительство  школа  ЗИЛ 

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