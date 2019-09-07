7 сентября. Mossovetinfo.ru – В Москве, на территории промзоны бывшего завода ЗИЛ завершено строительство самой большой школы в России, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы со ссылкой на заммэра столицы Марата Хуснуллина.



По словам Хуснуллина, строительство здания школы полностью завершено, Мосгосстройнадзор уже выдал разрешение на ввод здания в строй.



Площадь здания новой школы составляет 40 тысяч квадратных метров, школа способна принять 2500 учеников. Здание школы разделено на четыре тематические зоны: начальной, основной, старшей школы и культурно-спортивный.



В рамках новой школы будет организован детский технопарк «Кванториум», где ученики смогут изучать естественные и технические науки, а также получать соответствующие навыки. При этом заниматься в детском технопарке смогут и учащиеся других школ.