7 сентября. Mossovetinfo.ru – В Москве, на территории промзоны бывшего завода ЗИЛ завершено строительство самой большой школы в России, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы со ссылкой на заммэра столицы Марата Хуснуллина.
По словам Хуснуллина, строительство здания школы полностью завершено, Мосгосстройнадзор уже выдал разрешение на ввод здания в строй.
Площадь здания новой школы составляет 40 тысяч квадратных метров, школа способна принять 2500 учеников. Здание школы разделено на четыре тематические зоны: начальной, основной, старшей школы и культурно-спортивный.
В рамках новой школы будет организован детский технопарк «Кванториум», где ученики смогут изучать естественные и технические науки, а также получать соответствующие навыки. При этом заниматься в детском технопарке смогут и учащиеся других школ.
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