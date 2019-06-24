24 июня. Mossovetinfo.ru – В строящемся тематическом парке «Остров мечты» завершен монтаж самого большого в России стеклянного купола, сообщает пресс-служба парка.



Купол расположен над центральным атриумом парка, его площадь составляет 8 тысяч квадратных метров. Высота купола составляет 35 метров.



Всего на территории парка смонтировано 7 стеклянных куполов – четыре в зоне прогулочно-торговых галерей, еще три над атриумами парка. Общая площадь куполов составляет более 28 тысяч квадратных метров.



Все купола были спроектированы с учетом московской погоды, в зимнее время в помещениях будет сохранятся тепло, в летнее время под куполами будет комфортная прохладная погода. При этом посетители парка будут ощущать себя под открытым небом.



Парк «Остров мечты» планируется открыть в сентябре 2019 года. Парк будет полностью крытым, в нем расположатся спортивная, семейная, детская, интерактивная зоны, а также парковая зона, в которой появятся скверы и искусственные водоемы.