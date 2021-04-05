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Город (Москва и область)     05.04.2021 13:46

В Москве завершился набор добровольцев для испытаний вакцины «Спутник Лайт»

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Теги:  коронавирус  COVID-19  вакцина  Спутник Лайт  испытания 

5 апреля. Mossovetinfo.ru — В Москве завершился набор добровольцев для участия в испытаниях однокомпонентной вакцины от коронавируса «Спутник Лайт», сообщила журналистам заммэра Москвы Анастасия Ракова.

Всего в международных испытаниях будет принимать 6 тысяч человек, из них 3 тысячи - в Москве.

Испытания вакцины в Москве будут проходить на базе 10 городских поликлиник. Все добровольцы прошли обследование и получили инъекцию препарата.

Вакцинация добровольцев вакциной «Спутник Лайт» началась в Москве 27 февраля. До этого препарат прошел две фазы испытаний, в связи с чем 17 февраля Минздрав одобрил переход к третьей фазе испытаний.

Как ранее рассказал директор НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург, «Спутник Лайт» — это первый компонент вакцины «Спутник V». Эффективность «лайт-вакцины» составляет 85%, а иммунитет после ее применения будет сохранятся в течение 3-4 месяцев.

Вакцина будет производится для тех стран, где наблюдается сложная эпидемиологическая ситуация с коронавирусом, чтобы быстро сбить пик заболеваемости, а в России для вакцинации будет использоваться «Спутник V».

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Теги: 
коронавирус  COVID-19  вакцина  Спутник Лайт  испытания 

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