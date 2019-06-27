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Город (Москва и область)     27.06.2019 11:49

В МВД рассказали о результатах тестирования системы распознавания лиц в Москве

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Теги:  МВД  система распознавания лиц  тестирование 

27 июня. Mossovetinfo.ru – Система распознавания лиц, которая тестировалась в Москве, помогла упростить задержание лиц, находящихся в розыске, без увеличения численности личного состава, сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя столичного управления МВД.

Сообщается, что с помощью тысячи камер, установленных на подъездах, было задержано 90 человек, находившихся в розыске. В метро камеры установили на станциях, где годами никого не задерживали, однако с помощью системы распознавания лиц теперь в метро ежемесячно задерживается от 5 до 10 разыскиваемых преступников.

Представитель департамента информационных технологий Москвы в свою очередь сообщил, что при тестировании системы на массовых мероприятиях в 2018 и 2019 году, было задержано 152 человека. Кроме того, система распознавания лиц стала одним из факторов, который помог снизить число правонарушений в метро в два раза за 2,5 года.

Систему распознавания лиц начали тестировать на улицах Москвы в августе 2017 года, а в метро – с весны 2018 года.


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Теги: 
МВД  система распознавания лиц  тестирование 

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