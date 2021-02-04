В наземном транспорте Москвы открыли передние двери для пассажиров

4 февраля. Mossovetinfo.ru – С 4 февраля пассажиры в наземном общественном транспорте Москвы вновь могут входить и выходить в передние двери, сообщается в telegram-канале Департамента транспорта Москвы.



Кроме того, пассажиры могут находиться на передней площадке автобусов, троллейбусов и трамваев.



Передние двери были закрыты для пассажиров весной 2020 года для защиты водителей от коронавируса. Также были введены ограничения на продажу водителями билетов, в связи с чем передние площадки в наземном транспорте были огорожены специальной лентой.