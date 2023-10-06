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Город (Москва и область)
08.10.2023, 10:08
В ночь на понедельник, 9 октября, температура воздуха в Москве может опуститься до 0 градусов
8 октября — Mossovetinfo.ru — Облачно, дождь, мокрый снег и температура воздуха до плюс 5 градусов ожидаются в Москве ...
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Город (Москва и область)
07.10.2023, 10:35
Отражена атака беспилотника, летевшего на Москву, - Собянин
7 октября — Mossovetinfo.ru — В городском округе Истра силами ПВО отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. ...
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Город (Москва и область)
06.10.2023, 09:59
В павильоне «Умный город» на ВДНХ обновили экспозицию
6 октября — Mossovetinfo.ru — В павильоне «Умный город» на ВДНХ обновили экспозицию на которой представлена информа...