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Город (Москва и область)     08.10.2023 10:08

В ночь на понедельник, 9 октября, температура воздуха в Москве может опуститься до 0 градусов

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Теги:  Москва  Московская область  погода  8 октября  9 октября 

8 октября — Mossovetinfo.ru — Облачно, дождь, мокрый снег и температура воздуха до плюс 5 градусов ожидаются в Москве в воскресенье, 8 октября, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет от плюс 3 до плюс 5 градусов.

«Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/c, местами порывы до 15-20 м/c», – говорится в сообщении.

Атмосферное давление составит около 726 мм ртутного столба.

В ночь на понедельник температура воздуха в Москве может опуститься до 0 градусов.

В Подмосковье в воскресенье температура будет колебаться в пределах от плюс 2 до 7 градусов, пройдут дождь и мокрый снег, в ночные часы столбики термометров могут опуститься до минус 2 градусов. Ветер западный, северо-западный 7-12 м/c, местами порывы до 15-20 м/с.

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Теги: 
Москва  Московская область  погода  8 октября  9 октября 

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