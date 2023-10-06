В ночь на понедельник, 9 октября, температура воздуха в Москве может опуститься до 0 градусов

8 октября — Mossovetinfo.ru — Облачно, дождь, мокрый снег и температура воздуха до плюс 5 градусов ожидаются в Москве в воскресенье, 8 октября, сообщается на сайте Гидрометцентра России.



Днем в столице будет от плюс 3 до плюс 5 градусов.



«Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/c, местами порывы до 15-20 м/c», – говорится в сообщении.



Атмосферное давление составит около 726 мм ртутного столба.



В ночь на понедельник температура воздуха в Москве может опуститься до 0 градусов.



В Подмосковье в воскресенье температура будет колебаться в пределах от плюс 2 до 7 градусов, пройдут дождь и мокрый снег, в ночные часы столбики термометров могут опуститься до минус 2 градусов. Ветер западный, северо-западный 7-12 м/c, местами порывы до 15-20 м/с.