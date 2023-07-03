4 июля — Mossovetinfo.ru — Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил об отсутствии пострадавших после ат...

4 июля — Mossovetinfo.ru — Средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в Новой Москве подавлены два беспилотника, ещ...

3 июля — Mossovetinfo.ru — На нескольких улицах, бульварах набережных в центре Москвы (ЦАО) 8 июля 2023 года временно из...