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Город (Москва и область)     04.07.2023 07:06

В Новой Москве сбили два беспилотника - ТАСС и «РИА Новости»

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Теги:  Московская область. Калужская область  БПЛА  беспилотник  беспилотные летательные аппараты  РЭБ 

4 июля — Mossovetinfo.ru —  Средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в Новой Москве подавлены два беспилотника, еще один сбили в Калужской области. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах. 

"По предварительным данным, три беспилотника в разное время направлялись в сторону Москвы. Средствами РЭБ два из них подавлены в Новой Москве, один - в Калужской области", - сказал собеседник агентства. По его словам, беспилотники самолетного типа. 

Данных о пострадавших нет.

Аналогичную информацию сообщают РИА новости.

Официальных сообщений по состоянию на 6.59 - не поступало.

Напомним. 30 мая, утром, киевским режимом предпринята террористическая атака беспилотными летательными аппаратами по объектам в городе Москва, все восемь беспилотников атаковавших столицу России, поражены — сообщали в  Минобороны.

"В атаке было задействовано восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Все беспилотники противника поражены", - отмечалось в сообщении 30 мая2023 года.

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Карта места

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Теги: 
Московская область. Калужская область  БПЛА  беспилотник  беспилотные летательные аппараты  РЭБ 

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