Другие материалы
Город (Москва и область)
31.12.2025, 14:34
В Новый год будут работать круглосуточно метро, МЦК
31 декабря — Mossovetinfo.ru — Метрополитен и Московское центральное кольцо (МЦК) в новогоднюю ночь будут работать к...
Город (Москва и область)
26.12.2025, 16:44
До утра воскресенья в Москве из-за сильного снегопада продлен «желтый» уровень погодной опасности
26 декабря — Mossovetinfo.ru — «Желтый» уровень погодной опасности из-за сильного снегопада продлен в Москве и в Мос...
Город (Москва и область)
25.12.2025, 08:32
430 инструкций mos.ru помогут спланировать новогодние выходные
25 декабря — Mossovetinfo.ru — Портал mos.ru сообщил о размещении свыше 430 инструкций, охватывающих различные сферы гор...