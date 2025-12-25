В Новый год будут работать круглосуточно метро, МЦК

31 декабря — Mossovetinfo.ru — Метрополитен и Московское центральное кольцо (МЦК) в новогоднюю ночь будут работать круглосуточно.



"В ночь с 31 декабря на 1 января городской транспорт будет работать по особому графику, чтобы москвичи и гости столицы могли спокойно добраться домой, в гости и на праздничные мероприятия", - сообщил накануне новогодних праздников мэр Москвы Сергей Собянин.



По информации городских властей в новогоднюю ночь транспорт будет работать по следующему графику:



— метро и МЦК — круглосуточно;

— МЦД — до 03:00;

— без перерыва будут курсировать 116 востребованных маршрутов автобусов и электробусов;

— круглосуточно продолжат работу 18 трамвайных маршрутов, включая первый Московский трамвайный диаметр Т1;

— в обычном режиме продолжат работу все 18 регулярных ночных маршрутов.



С 20:00 31 декабря до 06:00 1 января проезд на метро, МЦК и наземном транспорте будет бесплатным.



На МЦД — по действующим тарифам. В метро организуют трансляцию новогоднего обращения Президента России.



С 31 декабря по 10 января парковка на улицах Москвы будет бесплатной; 11 января парковки будут работать по тарифам воскресного дня — бесплатно, за исключением улиц с тарифами 380, 450 и 600 рублей в час, а также зон динамического тарифа; парковки со шлагбаумом во все дни работают в обычном режиме.