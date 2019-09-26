26 сентября. Mossovetinfo.ru – Если в некоторых жилых домах Москвы до сих пор не включили отопление, в этом виноваты недобросовестные управляющие компании, заявил заммэра Москвы Петр Бирюков.
По словам Бирюкова, некоторые управляющие компании пытаются экономить на расходах по оплате отопления и не подают тепло в квартиры. Жилищной инспекции и другим контролирующим органам дано указание усилить контроль за подачей тепла в жилые дома.
Ранее сообщалось, что тепло уже подано во все коммунальные организации Москвы, завершается подача тепла в жилые дома.
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