7 марта. Mossovetinfo.ru – В 11 московских парках в Международный женский день 8 марта посетительницам подарят тюльпаны, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.



Для вручения заготовлено более 15 тысяч тюльпанов белого и розового цветов. Больше всего тюльпанов заготовили в Воронцовском парке – 4 тысячи цветов. Более трех тысяч цветов заготовили в «Сокольниках», две тысяч – в парке «Зарядье», Парк Горького, Бабушкинский парк и ландшафтный парк «Митино» приготовили по тысяче тюльпанов.



Цветы получат также посетительницы Таганского и Измайловского парков, сада «Эрмитаж», Парка Победы на Поклонной горе и парка «Фили».