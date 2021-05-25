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Город (Москва и область)     25.05.2021 09:38

В Парке Горького отреставрировали беседки‑ротонды

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Теги:  парки  Парк Горького  объекты культурного наследия  реставрация 

25 мая. Mossovetinfo.ru — В Парке Горького завершилась реставрация знаменитых беседок-ротонд Голицинской больницы, которые украшают Пушкинскую набережную парка, сообщается на портале mos.ru.

Беседки-ротонды были построены в 1802 году по проекту знаменитого архитектора Матвея Козакова, и входили в состав ансамбля Голицынской больницы для бедных.

Реставрация беседок-ротонд началась в 2019 году, к этому моменту их состояние было неудовлетворительным. В ходе работ были усилены и отремонтированы фундаменты беседок, затем был полностью перебран и отшлифован белый камень колонн, заменены металлические сердечники, отреставрирован белокаменный антаблемент. На последнем этапе реставрации были восстановлены деревянные конструкции куполов и кровель ротонд.

Беседки-ротонды являются выявленным объектом культурного наследия федерального значения, поэтому все работы проходили под контролем Мосгорнаследия.

С конца мая беседки-ротонды на Пушкинской набережной вновь станут доступны посетителям Парка Горького для фотосессий.

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Карта места

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Теги: 
парки  Парк Горького  объекты культурного наследия  реставрация 

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