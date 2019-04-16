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Город (Москва и область)     16.04.2019 11:02

В парке «Остров мечты» завершился первый этап монтажа аттракционов

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Теги:  Остров мечты  развлечения  аттракционы 

16 апреля. Mossovetinfo.ru – Первый этап монтажа аттракционов завершился в тематическом парке «Остров мечты», сообщает пресс-служба парка.

В рамках первого этапа смонтированы три аттракциона: «Летная школа» в тематической зоне «Маугли в стране динозавров», «Падение в измерение Икс» в зоне «Черепашки-ниндзя» и «Башня Гаргамеля» в «Деревне смурфиков».

По словам технического директора парка Ивана Шоля, до конца мая в парке будет смонтировано 90% аттракционов, а полностью монтаж будет завершен летом. В процессе проектирования и монтажа все аттракционы проходят двойную проверку на соответствие нормам безопасности как российским, так и нормам ЕС. После монтажа, на всех аттракционах проводят перегрузочные испытания с применением манекенов, которые имитируют людей.

Парк «Остров мечты» планируется открыть в сентябре текущего года. В парке будет 8 зон, в них разместят более 40 развлечений, в том числе 27 аттракционов, многие из которых не имеют аналогов в мире.


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Карта места

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Теги: 
Остров мечты  развлечения  аттракционы 

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