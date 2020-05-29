29 мая. Mossovetinfo.ru – В Московской области за сутки зафиксировано 773 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб.



Всего в Подмосковье выявлено 37 503 случая. На данный момент в регионе заражены 29 770 человек. Вылечились 7 333 человека, умерли – 400 человек.



В России выявлено 387 623 случая во всех регионах. В Москве зафиксировано 175 829 случаев заболевания.