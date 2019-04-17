17 апреля. Mossovetinfo.ru – В Московской области началась операция «Аттракцион-2019», в рамках которое все аттракционы региона проверят на безопасность, сообщается на официальном сайте министерства сельского хозяйства и продовольствия области.
В рамках операции, специалисты управления Гостехнадозра министерства, проводят усиленные рейды по проверки безопасности аттракционов в парках культуры и отдыха, а также в развлекательных и торговых центрах. В первую очередь проверяются крупнейшие парки в Мытищинском, Богородском и Орехово-Зуевском округах, а также в Домодедово и в Химках.
Всего в Московской области зарегистрировано более 800 аттракционов, однако фактически эксплуатируется около 700. Все они будут проверены специалистами, проверки будут проходить до 17 мая.
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