17 апреля. Mossovetinfo.ru – В Московской области началась операция «Аттракцион-2019», в рамках которое все аттракционы региона проверят на безопасность, сообщается на официальном сайте министерства сельского хозяйства и продовольствия области.



В рамках операции, специалисты управления Гостехнадозра министерства, проводят усиленные рейды по проверки безопасности аттракционов в парках культуры и отдыха, а также в развлекательных и торговых центрах. В первую очередь проверяются крупнейшие парки в Мытищинском, Богородском и Орехово-Зуевском округах, а также в Домодедово и в Химках.



Всего в Московской области зарегистрировано более 800 аттракционов, однако фактически эксплуатируется около 700. Все они будут проверены специалистами, проверки будут проходить до 17 мая.