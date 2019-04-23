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Город (Москва и область)     23.04.2019 10:52

В Подмосковье начинается строительство 50 новых школ

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Теги:  Московская область  строительство  школы  Андрей Воробьев 

23 апреля. Mossovetinfo.ru – Строительство 50 новых школьных зданий начнется в Московской области в течение недели, сообщил на заседании регионального правительства губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

По словам Воробьева, строительство 50 школ станет началом реализации масштабного проекта в сфере образования. Новые школы будут построены в тех муниципалитетах, где в них есть необходимость.

Строительство всех школ должно завершиться в течение полутора лет, открытие новых школ планируется провести 1 сентября 2020 года.


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Теги: 
Московская область  строительство  школы  Андрей Воробьев 

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