23 апреля. Mossovetinfo.ru – Строительство 50 новых школьных зданий начнется в Московской области в течение недели, сообщил на заседании регионального правительства губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.



По словам Воробьева, строительство 50 школ станет началом реализации масштабного проекта в сфере образования. Новые школы будут построены в тех муниципалитетах, где в них есть необходимость.



Строительство всех школ должно завершиться в течение полутора лет, открытие новых школ планируется провести 1 сентября 2020 года.