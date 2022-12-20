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Город (Москва и область)     20.12.2022 12:07

В Подмосковье открывается около 60 новогодних ярмарок

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Теги:  Московская область  ярмарки 

20 декабря. Mossovetinfo.ru - Около 60 новогодних ярмарок откроется на территории Московской области, сообщает пресс-служба регионального правительства. Помимо праздничных украшений и сувениров на новогодних базарах можно будет купить изделия народных промыслов и продукты питания для праздничного стола.

Всего в первый месяц зимы предстоящего года в 30 городских округах заработает 188 тематических ярмарок. Предприниматели могут получить необходимое разрешение на нестационарную торговлю в электронном виде.

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Теги: 
Московская область  ярмарки 

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