В Подмосковье открывается около 60 новогодних ярмарок

20 декабря. Mossovetinfo.ru - Около 60 новогодних ярмарок откроется на территории Московской области, сообщает пресс-служба регионального правительства. Помимо праздничных украшений и сувениров на новогодних базарах можно будет купить изделия народных промыслов и продукты питания для праздничного стола.



Всего в первый месяц зимы предстоящего года в 30 городских округах заработает 188 тематических ярмарок. Предприниматели могут получить необходимое разрешение на нестационарную торговлю в электронном виде.