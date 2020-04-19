19 апреля. Mossovetinfo.ru – В Московской области за сутки зафиксировано 709 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперативном штабе.



Всего в Подмосковье подтверждено 4663 случая заболевания. Вылечились 162 человек, скончались – 49.



Всего в России зафиксировано 42 853 случая заражения коронавирусом. В Москве подтверждено более 24 тысяч случаев заболевания.